Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для иностранцев и россиян

В Министерстве финансов Российской Федерации внесли предложение уравнять ставки НДФЛ для граждан России и иностранцев. Идея опубликована в документе проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы, оказавшемся в распоряжении «Ведомостей».

Министерство предлагает, в частности, установить размер подоходного налога на заработки «от трудовой деятельности» для нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне. При этом пассивные доходы будут облагаться налогами по прежней системе. Председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов считает, что равные налоговые условия для иностранцев и россиян могут повысить инвестиционную активность в стране. Новая система сбора налогов, по его мнению, станет привлекательной и для тех предпринимателей, которые много лет использовали различного рода схемы оптимизации международного уровня.

Согласно общему правилу, налоговым резидентом признают человека, пребывающего более 183 дней в течение последнего года в России. Его доходы при этом облагаются налогом в 13% в случае, если их размер не выше 5 млн рублей в год. Если сумма окажется выше пяти миллионов, облагается по ставке 15%. Кроме того, по общему режиму облагаются доходы нерезидентов, работающих на основании патента, а с трудовых доходов высококвалифицированных иностранных специалистов и граждан ЕАЭС тоже необходимо удержать 13%. В остальных случаях нерезиденты платят НДФЛ в размере 30% от своих доходов.

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