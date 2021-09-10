Юристы рассказали, как за образование детей получить налоговый вычет

За участие детей в кружках и секциях родители могут получать налоговый вычет, но сумма не должна превышать размер уплаченных налогов.

Налоговый вычет за образовательные услугу составляет 13%, об этом напомнил адвокат Андрей Багаев.

«Но эти 13% исходят из того количества налогов, которые заплатил вообще человек в бюджет за последние три года. То есть у нас нельзя получить сумму больше, чем ты заплатил налогов», - сказал адвокат.

Также адвокат Виктор Андреев отметил, что вычет на образование можно получить от организации, у которой есть лицензия на образовательную деятельность, пишет Ura.ru.

«Если лицензии на образовательную деятельность нет, а у репетиторов, как правило, собственной лицензии нет, то и вычет вы не получите», - уточнил Андреев.

Ранее стало известно, что россияне могут в упрощенном порядке получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Об этом говорится в федеральном законе о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.