СМИ: власти Британии обратились к армии из-за проблем с едой в супермаркетах

Из-за перебоев с поставками продуктов в магазины власти Великобритании приняли решение обратить за помощью к армии страны. Как сообщает Daily Mail, правительство просит армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса, которые будут заниматься доставкой еды и медикаментов в супермаркеты. Официальный запрос в Вооруженные силы будет направлен в ближайшее время.

В статье издания отмечается, что в стране имеется нехватка водителей грузовиков - требуется около 100 тысяч человек. Она возникла из-за того, что многие покинули территорию Королевства после Brexit, в то время как новые водители еще не получили водительские удостоверения.

В мае этого года Великобритания и Евросоюз окончательно закончили оформление формальностей в процессе выхода Королевства из состава ЕС (Brexit). Оно придаст правовую определенность отношениями ЕС и Лондона, и призвано работать в интересах граждан и бизнеса обеих сторон.