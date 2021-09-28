В стране и мире СК опубликовал кадры с места падения надземного пешеходного перехода в Пермском крае Елизавета Потейчук СУ СК РФ по Пермскому краю проводит процессуальную проверку в связи с гибелью людей в результате обрушения пешеходного моста в Пермском крае. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Органы Следственного комитета России по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по случаю гибели людей в результате обрушения надземного пешеходного перехода. На данный момент следователи опрашивают очевидцев и осматривают место трагедии. «Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее по предварительным данным было установлено, что на дороге Пермь-Екатеринбург водитель грузовика, проезжавший с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом сбил конструкцию, в результате чего произошло обрушение пешеходного моста. Погибли водители двух автомобилей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика