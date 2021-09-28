Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае: есть погибшие
На автодорогу Пермь-Екатеринбург обрушился пешеходный переход, есть погибшие.
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В Пермском крае на автодорогу обрушился пешеходный переход на проходящие автомобили. Региональное МЧС сообщает, что есть погибшие.
«Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50 км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург на самосвал и автомобиль. К сожалению, есть погибшие», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения аварийно-спасательных работ привлечены пожарные подразделения. Подробности инцидента уточняются.