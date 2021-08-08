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Минцифры РФ предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси и каршеринга

Валентина Пескова
06:52 08.08.2021
Биометрию предполагается использовать для того, чтобы водители могли получить официальное трудоустройство на работу и стать зарегистрированными участниками «гражданско-правового сообщества».
Минцифры РФ предложило ввести биометрическую идентификацию водителей такси и каршеринга
© Фото: flickr
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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработан проект постановления правительства, согласно которому для идентификации водителей такси и каршеринга будет предусмотрен сбор и обработка биометрических данных. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект документа подразумевает, что в информационных системах организаций будут содержаться биометрические персональные данные, которые подразумевают как идентификацию водителей, работающих на легковом такси на личных автомобилях, так и на арендованных.

«Сбором данных является идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», - говорится в проекте постановления.

Также, согласно документу, биометрию будут использовать, чтобы попасть «на территорию организаций финансового рынка» и для «собраний участников гражданско-правового сообщества». В случае его принятия, постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

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