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UEFA объявил о прекращении разбирательства в отношении учредителей европейской Суперлиги

Кира Тило
02:15 28.09.2021
В UEFA объявили о прекращении разбирательства в отношении учредителей европейской футбольной Суперлиги.
UEFA объявил о прекращении разбирательства в отношении учредителей европейской Суперлиги
© Фото: Hartmut Boesener via www.imago-iwww.imago-images.de Globallookpress
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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил о том, что прекратил разбирательство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» по вопросу организации европейской футбольной Суперлиги.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Союза. На прошлой неделе сообщалось, что у UEFA есть пять дней, чтобы доказать выполнение распоряжения о снятии санкций с клубов-учредителей Суперлиги.

О создании нового турнира - Суперлиги -  12 европейских клубов объявили в апреле. FIFA, UEFA, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества жестко раскритиковали идею. 

Ранее организаторы Суперлиги подали иск в суд Евросоюза на FIFA и UEFA. Они посчитали, что организации необходимо проверить на предмет нечестной конкуренции и монополии, запрещенными законами ЕС.

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