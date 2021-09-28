UEFA объявил о прекращении разбирательства в отношении учредителей европейской Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил о том, что прекратил разбирательство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» по вопросу организации европейской футбольной Суперлиги.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Союза. На прошлой неделе сообщалось, что у UEFA есть пять дней, чтобы доказать выполнение распоряжения о снятии санкций с клубов-учредителей Суперлиги.

О создании нового турнира - Суперлиги - 12 европейских клубов объявили в апреле. FIFA, UEFA, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества жестко раскритиковали идею.

Ранее организаторы Суперлиги подали иск в суд Евросоюза на FIFA и UEFA. Они посчитали, что организации необходимо проверить на предмет нечестной конкуренции и монополии, запрещенными законами ЕС.