Суперлига обвинила FIFA и UEFA в нечестной конкуренции

Организаторы Суперлиги подали иск в суд Евросоюза на Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Они полагают, что организации необходимо проверить на предмет нечестной конкуренции и монополии, запрещенными законами ЕС.

Официально из Суперлиги не вышли три клуба - «Барселона», «Реал» и «Ювентус». После расследования инспекторами по этике и дисциплине UEFA открыл против них дела, клубам грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов за возможное нарушение нормативно-правовой базы.

О намерении создать новый турнир среди ведущих европейских команд было объявлено в середине апреля. Первоначально в Суперлигу вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». После протестов болельщиков и футбольного сообщества было принято решение приостановить проект, девять клубов отказались от участия в нем.