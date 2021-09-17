Медведев заявил, что не боится возможных санкций в отношении «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не боится возможных санкций, связанных с газопроводом «Северный поток-2». Он также отметил, что дух отношений между Россией и Украиной изменился.

«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», - рассказал Медведев изданию DW.

Зампред Совбеза РФ считает, что сейчас происходит «ритуальный танец», который исполняют европейские политики с одной стороны и американские - с другой, для признания того, что «Северный поток-2» состоялся.

Медведев считает, что история вокруг газопровода преимущественно продиктована «коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке».

Ранее Дмитрий Медведев назвал характерную черту Ангелы Меркель. Он считает главу правительства ФРГ рациональным и прагматичным канцлером.