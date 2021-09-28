Цена нефти Brent за баррель превысила 80 долларов

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов с поставкой в ноябре впервые с октября 2018 года. По данным торгов, цена декабрьских фьючерсов росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до 80,19 доллара, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара.

Рост цен на нефть связан с повышением спроса на сырье в мире в преддверии зимы при сокращении предложения. Эксперты CBA отмечают, что рынок поддерживает нехватка природного газа в ряде стран мира, из-за чего цены на ресурс достигают рекордных уровней.

«Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье», - цитирует Bloomberg слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

Данное явление только усилит дефицит предложения на рынках при условиях, что ОПЕК+ увеличивает добычу незначительно, считает эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению в стране запасов нефти, угля и газа. По мнению Мишустина, необходимо повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.