Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Цена нефти Brent за баррель превысила 80 долларов

Елизавета Потейчук
10:31 28.09.2021
Впервые с октября 2018 года цена барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов.
Цена нефти Brent за баррель превысила 80 долларов
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов с поставкой в ноябре впервые с октября 2018 года. По данным торгов, цена декабрьских фьючерсов росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до 80,19 доллара, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара.

Рост цен на нефть связан с повышением спроса на сырье в мире в преддверии зимы при сокращении предложения. Эксперты CBA отмечают, что рынок поддерживает нехватка природного газа в ряде стран мира, из-за чего цены на ресурс достигают рекордных уровней.

«Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье», - цитирует Bloomberg слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара.

Данное явление только усилит дефицит предложения на рынках при условиях, что ОПЕК+ увеличивает добычу незначительно, считает эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению в стране запасов нефти, угля и газа. По мнению Мишустина, необходимо повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:13 Спорт
Алексей Жамнов может быть назначен главным тренером сборной РФ по хоккею
05:23 В стране и мире
Видео
Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае: есть погибшие
09:46 В стране и мире
Видео
СМИ: взрыв газа произошел в шведском Гетеборге, пострадали 25 человек
10:40 ОПК
Око «Мерлина»: в России разработали новый разведывательный беспилотник
10:31 В стране и мире
Цена нефти Brent за баррель превысила 80 долларов
Популярное
Китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном с Луны грунте
СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
В США заявили об успешном испытании ракеты, двигавшейся в пять раз быстрее скорости звука
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.