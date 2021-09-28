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Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Алексей Курильченко
10:25 28.09.2021
Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе на бирже ICE впервые превысила тысячу долларов.
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
© Фото: Aloisio Mauricio, Keystone Press Agency, Globallookpres
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Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум. По данным биржи ICE, стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах превысили 1 000 долларов за кубический метр - пиковая цена составляла 1 030 долларов.

Таким образом, с начала дня цена фьючерсов выросла на 11%.

Ранее стало известно о резком росте цен на газ. Причиной стали заявления «Газпрома» о том, что он будет бронировать объем дополнительных мощностей для транзита топлива через Украину на октябрь.

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