В больнице Воронежской области произошел пожар, погибла женщина

В больнице города Лиски Воронежской области произошел пожар в реанимационном отделении. В результате происшествия погибла 82-летняя женщина, 31 человек был эвакуирован из здания при помощи сил сотрудников медучреждения.

Как сообщает региональное МЧС, на момент прибытия пожарных задымление наблюдалось на втором этаже в палате. Вскоре пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В спасательной операции от МЧС России задействованы 18 человек и шесть единиц техники.

Ранее в жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа. Возгорания не последовало, пострадал один человек.