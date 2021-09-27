В больнице Воронежской области произошел пожар, погибла женщина
В результате пожара в отделении больницы в Лисках погибла пожилая женщина, более 30 человек были эвакуированы.
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В больнице города Лиски Воронежской области произошел пожар в реанимационном отделении. В результате происшествия погибла 82-летняя женщина, 31 человек был эвакуирован из здания при помощи сил сотрудников медучреждения.
Как сообщает региональное МЧС, на момент прибытия пожарных задымление наблюдалось на втором этаже в палате. Вскоре пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В спасательной операции от МЧС России задействованы 18 человек и шесть единиц техники.
Ранее в жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа. Возгорания не последовало, пострадал один человек.