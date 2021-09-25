В жилом доме в Свердловской области взорвался газ

Взрыв газа прогремел в жилом доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление экстренных служб.

По данным агентства, взрыв произошел на первом этаже многоквартирного дома, возгорания не последовало. В результате инцидента пострадал один человек, который был госпитализирован. Еще 11 человек, включая двоих детей, спасатели эвакуировали.

«Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, нарушено остекление трех оконных проемов, несущие конструкции не повреждены», - объяснили в экстренных службах.

Пользователи интернета разместили фотографии последствий взрыва в социальных сетях. На кадрах видно, что в нескольких окнах на первом этаже дома отсутствуют стекла. Также запечатлены довольно серьезные разрушения внутри квартиры.