Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Наши мамы плакали»: жена офицера, сбившего ракету на АрМИ, о гордости за рекорд мужа

Алексей Курильченко
07:06 02.09.2021
Супруга Сергея Маёнкова рассказал, что испытывала после рекордного выстрела мужа на АрМИ-2021.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Супруга Сергея Маёнкова Клара рассказала «Звезде», что почувствовала после того, как ее муж установил рекорд на конкурсе «Чистое небо» Армейским международных игр. По ее словам, после того, как родные Сергея узнали, что он единственный смог сбить учебную ракету, он едва сдерживали слезы.

«Он герой безусловно, наша семья очень им гордится. Мамы у нас плакали, эмоционально очень все восприняли это событие. Конечно мотивировали его: "Только за победой, только за первым местом"», - рассказала девушка.

Ранее Сергей Маёнков в ходе гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо» АрМИ из «Иглы-С» единственный среди всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысяч метров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:21 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
05:12 Спорт
Министр спорта назвал минимальную задачу для сборной РФ на Олимпиаде-2022
04:28 В стране и мире
В Минприроды рассказали о планах по повышению качества жизни в России
03:00 Армия
Видео
Участники «Эльбрусского кольца» произвели транспортировку «пострадавшего»: видео
23:36 Спорт
Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Эстафета. Таджикистан, Киргизия
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.