«Наши мамы плакали»: жена офицера, сбившего ракету на АрМИ, о гордости за рекорд мужа

Супруга Сергея Маёнкова Клара рассказала «Звезде», что почувствовала после того, как ее муж установил рекорд на конкурсе «Чистое небо» Армейским международных игр. По ее словам, после того, как родные Сергея узнали, что он единственный смог сбить учебную ракету, он едва сдерживали слезы.

«Он герой безусловно, наша семья очень им гордится. Мамы у нас плакали, эмоционально очень все восприняли это событие. Конечно мотивировали его: "Только за победой, только за первым местом"», - рассказала девушка.

Ранее Сергей Маёнков в ходе гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо» АрМИ из «Иглы-С» единственный среди всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысяч метров.