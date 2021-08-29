«Чистое небо»: уникальные кадры прямого попадания российским зенитчиком по китайской ракете из ПЗРК «Игла-С»

Опубликованы уникальные кадры прямого попадания российским зенитчиком по китайской ракете TY-300D из ПЗРК «Игла-С». Ранее командир подразделения стрелков-зенитчиков, лейтенант Сергей Маенов был признан самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо», проводимого в Китае в рамках Армейских международных игр.

На участке боевой стрельбы Маенов из «Иглы-С» единственный среди всех участников соревнований поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысяч метров.

Россияне соревнуется в конкурсе с участниками состязаний из пяти стран – Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая. Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексах «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

Остальные участники состязаний применяют вооружение, предоставленное китайской стороной (автомат Type-95-1, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и 12,7-мм зенитная пулеметная установка и бронетранспортер Type-92A).