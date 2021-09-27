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Опубликовано видео тактических учений Северного флота в море Лаптевых

Михаил Аброськин
Кира Тило
05:29 27.09.2021
На кадрах отряды боевых кораблей и береговых войск Северного флота отрабатывают защиту островной зоны в море Лаптевых.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ
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«Звезда» публикует видео межвидовых тактических учений арктической группировки Северного флота. Отряд боевых кораблей вместе с береговыми войсками, дислоцированными на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провели межвидовое тактическое учение с боевой стрельбой.

Учение прошло под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева и носило оборонительный характер, также в ходе него была отработана высадка морского десанта на арктическое побережье острова.

В тренировке были задействованы: противолодочный корабль «Североморск», десантный корабль «Георгий Победоносец», личный состав и техника морской пехоты и тактической группы, а также вертолеты палубной авиации.

В ходе учения морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Расчеты пушечного зенитного комплекса «Панцирь-С» успешно выполнили стрельбу по береговой и воздушной целям на удалении до 3-х километров.

Береговой ракетный комплекс «Бастион», расположенный на острове Котельный, отработал уничтожение десантного отряда условного противника на трассе Северного морского пути крылатыми ракетами, выполнив задачу с помощью компьютерного моделирования обстановки без фактического применения оружия.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.

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