Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Бастионы» и морской десант: арктическая группировка Северного флота защитила от «неприятеля» остров в море Лаптевых

Анна Касаткина
Михаил Аброськин
23:10 26.09.2021
Тактическое учение проходило под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.
«Бастионы» и морской десант: арктическая группировка Северного флота защитила от «неприятеля» остров в море Лаптевых
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Отряд боевых кораблей совместно с тактической группой береговых войск Северного флота, дислоцируемой на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провели межвидовое тактическое учение. Военнослужащие отработали боевую стрельбу и высадку морского десанта на арктическое побережье.

Тактическое учение проходило под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. В нем задействовали большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», личный состав и технику морской пехоты и тактической группы, а также вертолеты палубной авиации.

Морские пехотинцы выполнили тренировочные боевые стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Расчеты пушечного зенитного комплекса «Панцирь-С» успешно выполнили стрельбу по береговой и воздушной целям на удалении трех километров.

Береговой ракетный комплекс «Бастион», дислоцированный на острове Котельный, «уничтожил» десантный отряд условного противника на трассе Северного морского пути крылатыми ракетами. Задача выполнялась с помощью компьютерного моделирования обстановки без фактического применения оружия.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы города Североморска. Корабли и суда обеспечения прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:49 В стране и мире
В Германии опубликовали первые результаты выборов в бундестаг
22:24 В стране и мире
СМИ: в аварии с участием легковушек и грузовика в Дагестане погибли четыре человека
20:15 В стране и мире
статья
Тяжелое наследство: как будут развиваться немецко-российские отношения после выборов в ФРГ
19:36 В стране и мире
Видео
Шестеро детей госпитализированы после посещения бассейна в Таганроге
19:02 Спорт
Видео
«Его никто не брал - поздноватенько»: первый тренер Усика о начале пути спортсмена в боксе
Популярное
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.