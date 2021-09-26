«Бастионы» и морской десант: арктическая группировка Северного флота защитила от «неприятеля» остров в море Лаптевых

Отряд боевых кораблей совместно с тактической группой береговых войск Северного флота, дислоцируемой на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провели межвидовое тактическое учение. Военнослужащие отработали боевую стрельбу и высадку морского десанта на арктическое побережье.

Тактическое учение проходило под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. В нем задействовали большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», личный состав и технику морской пехоты и тактической группы, а также вертолеты палубной авиации.

Морские пехотинцы выполнили тренировочные боевые стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Расчеты пушечного зенитного комплекса «Панцирь-С» успешно выполнили стрельбу по береговой и воздушной целям на удалении трех километров.

Береговой ракетный комплекс «Бастион», дислоцированный на острове Котельный, «уничтожил» десантный отряд условного противника на трассе Северного морского пути крылатыми ракетами. Задача выполнялась с помощью компьютерного моделирования обстановки без фактического применения оружия.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы города Североморска. Корабли и суда обеспечения прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.