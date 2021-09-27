В МВД Белоруссии заявили, что Запад вытесняет в страну экстремистов под видом беженцев

Замминистра внутренних дел Белоруссии, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что в Западной Европе собирают террористов под видом беженцев, чтобы привезти их в Белоруссию. По его мнению, это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

«И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, чтобы забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку», - сказал Карпенков в интервью телеканалу СТВ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует в ближайшее время еще раз провести переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Дата и место встречи пока не известны.