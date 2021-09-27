Транспортная прокуратура начала проверку из-за нефтяного пятна в море в Геленджике

Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в районе села Кабардинка Краснодарского края. До этого ряд пользователей социальных сетей написали, что участники соревнований при заплыве в Черное море в районе поселка испачкались в мазуте.

Спортсмены якобы обеспокоены тем, что мазут в воде может пагубно повлиять на морских обитателей.

«По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в районе с. Кабардинка Краснодарского края», - говорится в сообщении на сайте Южной транспортной прокуратуры.

После проверки специалисты дадут оценку экологической ситуации и примут нужные меры реагирования.