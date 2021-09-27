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Заплыв на пляже в Геленджике не был согласован с руководством города

Валентина Пескова
16:47 27.09.2021
Спортивные соревнования по плаванию для любителей закончились тем, что участники попали в нефтяное пятно.
Заплыв на пляже в Геленджике не был согласован с руководством города
© Фото: ТРК "Звезда"
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Турнир по плаванию в Геленджике, в котором принимают участие спортсмены-любители, закончился тем, что некоторые пловцы вышли из моря в грязных купальниках и с волосами, липкими и черными от маслянистой субстанции. Как оказалось, они попали в нефтяное пятно.

Как удалось выяснить местному блогеру, что где-то на середине дистанции им пришлось затормозить свою скорость, поскольку они оказались в затруднительном положении из-за грязной субстанции в воде. Спортивный заплыв проводился на пляже в Кабардинке.

«У нас был заплыв по Черному морю, мы километр плыли по воде. И вот теперь мы похожи на свинок. Сейчас мы уже немножко оттерлись, а до этого у нас были залеплены глаза и все волосы были чернющие. Я не знаю, сможем ли мы потом отстирать эти вещи. И еще непонятно, насколько это опасно для рыб и для птиц, которые живут у этой воды», - поделилась участница соревнований.

Откуда опять появилась нефть в районе пляжа, пока не ясно. Как уже уточнили в мэрии Геленджика, заплыв в Кабардинке не был согласован с местными властями.

«Со слов самих пловцов, принять участие в заплыве их пригласил санаторий "Жемчужина моря", который находится в Кабардинке. Стартовали участники с берега Цемесской бухты. В управлении по физкультуре и спорту администрации Геленджика организаторы соревнований согласование на проведение массового заплыва не получили», - прокомментировала неприятную ситуацию пресс-служба администрации города-курорта.

Пользователи соцсетей, комментируя происшествие, отметили, что для курортов Краснодарского края данная проблема не нова. Местные жители часто сталкиваются с тем, что какие-то нефтяные отходы иногда попадают в море из танкеров, которые швартуются неподалеку от пляжей в специальных бухтах для ее перекачки.

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