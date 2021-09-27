В Киеве заявили о желании провести встречу в «нормандском формате» до ухода Меркель с поста канцлера

В Киеве заявили, что прикладывают усилия для того, чтобы встреча лидеров в «нормандском формате» состоялась до ухода Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ. Об этом сказал глава офиса главы государства Андрей Ермак на канале ICTV, передает РИА Новости.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча - лидеров „нормандского формата“ - состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель, и мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», - сказал Ермак.

Ранее экономист Павел Кухта заявил, что Запад должен чувствовать вину из-за строительства газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, страны Запада находятся в некоем долгу перед Украиной.