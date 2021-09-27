Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве заявили о желании провести встречу в «нормандском формате» до ухода Меркель с поста канцлера

Кира Тило
23:58 27.09.2021
Правительство работает над тем, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла до ухода Ангелы Меркель.
В Киеве заявили о желании провести встречу в «нормандском формате» до ухода Меркель с поста канцлера
© Фото: Alexei Nikolsky Kremlin Pool Globallookpress
Читайте нас на:

В Киеве заявили, что прикладывают усилия для того, чтобы встреча лидеров в «нормандском формате» состоялась до ухода Ангелы Меркель с должности канцлера ФРГ. Об этом сказал глава офиса главы государства Андрей Ермак на канале ICTV, передает РИА Новости.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча - лидеров „нормандского формата“ - состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель, и мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», - сказал Ермак.

Ранее экономист Павел Кухта заявил, что Запад должен чувствовать вину из-за строительства газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, страны Запада находятся в некоем долгу перед Украиной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:46 В стране и мире
Видео
Германии предрекли приход «слабого канцлера» из-за итогов выборов в бундестаг
22:20 Спорт
Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи против Словакии и Словении
22:13 В стране и мире
В США заявили об успешном испытании ракеты, двигавшейся в пять раз быстрее скорости звука
21:14 В стране и мире
СМИ: около 40 человек застряли на шахте в Канаде
17:27 В стране и мире
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
Популярное
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Глава Ростуризма рассказала, где можно отдохнуть осенью в России
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.