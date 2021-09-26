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На Украине заявили о долге Запада перед Киевом из-за «Северного потока - 2»

Елизавета Потейчук
15:01 26.09.2021
Экономист Павел Кухта считает, что Украина может получить часть кредита от МВФ, играя на «чувстве вины» Запада из-за газопровода.
На Украине заявили о долге Запада перед Киевом из-за «Северного потока - 2»
© Фото: Gazprom
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Экономист Павел Кухта заявил, что Запад должен чувствовать вину из-за строительства газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, страны Запада находятся в некоем долгу перед Украиной.

«Давайте говорить честно: с геополитической точки зрения Запад нам немного должен после “Северного потока — 2”», — заявил Кухта в эфире телеканала «Украина 24».

Экономист полагает, что из-за этого у Киева есть все шансы получить часть кредита от Международного валютного фонда, траншей от которого не поступало уже более полутора лет. Кухта подчеркнул, что на Украине выполнены все условия несмотря на возможные препятствия из-за проблем с бюджетом, которые аналитики будут тщательно анализировать.

Ранее Михаил Саакашвили назвал преимущества «Северного потока - 2» для Украины. По его мнению, украинцы начнут добывать собственный газ и научатся его экономить.

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