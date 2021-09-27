Путин поручил проконтролировать вопрос госрегулирования информации для детей в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разобраться с государственным регулированием оборота информации для детей в интернете и доложить ему об этом до 1 марта.

«Совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Образование" обеспечить ... рассмотрение вопросов ... об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», - говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения России отдано задание увеличить контрольные цифры приема по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» с программами бакалавриата и магистратуры, учитывая данные о количестве кадрового обеспечения в образовательных организациях специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами.

Министерства должны также обеспечить включение в образовательные программы для молодых специалистов модулей по коррекционной педагогике и коррекционной психологии для формирования профессиональных компетенций по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Доклад должен быть предоставлен до 1 сентября 2022 года.

Кроме того, Путин дал поручение заняться организацией проведения комплексного обновления системы преподавания истории на уровне общеобразовательных учреждений.