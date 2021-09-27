Путин поручил организовать комплексное обновление системы преподавания истории в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться организацией проведения комплексного обновления системы преподавания истории на уровне общеобразовательных учреждений. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Указывается, что первый доклад по поднятому вопросу ожидается до 1 декабря текущего года. В дальнейшем кабмин обязан будет ежегодно докладывать о ходе работы.

В рамках изменения образовательной системы предполагается уделить внимание как деятельности на уроках, так и внеурочной активности, включающей, в в частности, ресурсы организаций искусства и культуры. Также отмечается необходимость внедрить в систему всевозможные мультимедийные и интерактивные формы образования и приобщить школьников к работе с историческими источниками, такими как архивы.

Помимо этого, президент России отдал поручение к 1 декабря 2021 года сформулировать и утвердить требования к образовательным организациям в области инклюзивного обучения. Указанное поручение адресовано главой государства министерству просвещения, а также региональным властям.