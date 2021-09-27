Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поручил организовать комплексное обновление системы преподавания истории в школах

Анна Берестовая
20:33 27.09.2021
Президент России поручил правительству заняться комплексным обновлением системы преподавания истории в рамках общего образования.
Путин поручил организовать комплексное обновление системы преподавания истории в школах
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться организацией проведения комплексного обновления системы преподавания истории на уровне общеобразовательных учреждений. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Указывается, что первый доклад по поднятому вопросу ожидается до 1 декабря текущего года. В дальнейшем кабмин обязан будет ежегодно докладывать о ходе работы.

В рамках изменения образовательной системы предполагается уделить внимание как деятельности на уроках, так и внеурочной активности, включающей, в в частности, ресурсы организаций искусства и культуры. Также отмечается необходимость внедрить в систему всевозможные мультимедийные и интерактивные формы образования и приобщить школьников к работе с историческими источниками, такими как архивы.

Помимо этого, президент России отдал поручение к 1 декабря 2021 года сформулировать и утвердить требования к образовательным организациям в области инклюзивного обучения. Указанное поручение адресовано главой государства министерству просвещения, а также региональным властям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 В стране и мире
СМИ: около 40 человек застряли на шахте в Канаде
20:33 В стране и мире
Путин поручил организовать комплексное обновление системы преподавания истории в школах
17:27 В стране и мире
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
16:26 В стране и мире
Россиянам пообещали морозную снежную зиму
15:22 В стране и мире
Видео
Опубликован момент наезда автомобиля на автобусную остановку в Калининграде
Популярное
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Глава Ростуризма рассказала, где можно отдохнуть осенью в России
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.