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Лица египетских мумий восстановили по ДНК

Светлана Иванова
17:57 27.09.2021
Молодые мужчины являлись обладателями светло-коричневой кожи, темных глаз и волос, выяснили ученые.
Лица египетских мумий восстановили по ДНК
© Фото: Parabon NanoLabs
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Лица трех мужчин, живших в Египте около двух тысяч лет назад и впоследствии мумифицированных, реконструированы учеными. Черты египтян восстановили по ДНК. О результатах научной работы сообщает Live Science.

Молодые мужчины умерли в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. Их мумии были обнаружены в Абусире-эль-Мелеке - древнем египетском городе к югу от Каира.

ДНК египтян были выделены еще в 2017 году учеными из Института Макса Планка в Германии. Сейчас сотрудники американской компании по ДНК-технологиям создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные. Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, благодаря чему им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей.

Оказалось, что мужчины, умершие в возрасте 25 лет, являлись обладателями светло-коричневой кожи, темных глаз и волос.

Реконструкция лиц мумий стала первым в истории случаем, когда исследователям удалось восстановить внешность по генетическому материалу столь древнего возраста.

Как рассказала директор компании по биоинформатике Эллен Грейтак, работа с древней ДНК является очень трудоемкой, потому что генетический материал может деградировать или смешаться с бактериальным.

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