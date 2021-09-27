Лица египетских мумий восстановили по ДНК

Лица трех мужчин, живших в Египте около двух тысяч лет назад и впоследствии мумифицированных, реконструированы учеными. Черты египтян восстановили по ДНК. О результатах научной работы сообщает Live Science.

Молодые мужчины умерли в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. Их мумии были обнаружены в Абусире-эль-Мелеке - древнем египетском городе к югу от Каира.

ДНК египтян были выделены еще в 2017 году учеными из Института Макса Планка в Германии. Сейчас сотрудники американской компании по ДНК-технологиям создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные. Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, благодаря чему им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей.

Оказалось, что мужчины, умершие в возрасте 25 лет, являлись обладателями светло-коричневой кожи, темных глаз и волос.

Реконструкция лиц мумий стала первым в истории случаем, когда исследователям удалось восстановить внешность по генетическому материалу столь древнего возраста.

Как рассказала директор компании по биоинформатике Эллен Грейтак, работа с древней ДНК является очень трудоемкой, потому что генетический материал может деградировать или смешаться с бактериальным.