Армия Федерация хоккея России и военно-патриотический центр «Авангард» заключили соглашение о сотрудничестве Андрей Аркадьев Торжественная церемония, в которой приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, президент ФХР Владислав Третьяк и директор «Авангарда» Дарья Борисова, прошла в Музее хоккея в Москве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Федерация хоккея России будут совместно работать с молодежью. Сегодня организации подписали договор о сотрудничестве. Торжественная церемония, в которой приняли участие замминистра обороны Андрей Картаполов, президент ФХР Владислав Третьяк и директор «Авангарда» Дарья Борисова, прошла в Музее хоккея в Москве. «Сегодняшнее подписание соглашения помимо всех позитивных эффектов вроде встреч, обмена опытом, интересного времяпровождения, тимбилдинга и т. д. - это прежде всего тот кирпичик, который позволит говорить о возрождении спортивных рот, хоккейных», - отметила Борисова. О необходимости ведения здорового образа жизни и воспитания молодежи заявил Третьяк. «Большинство мальчишек и девчонок, которые проходят через наши школы мастерства хоккейного, многие служат нашей стране, поэтому взаимный интерес у нас есть», - отметил он. Центр «Авангард» создали при поддержке Министерства обороны. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин, который посетил центр в середине августа. В «Авангарде» проходят военные сборы, в ходе которых школьники изучают военные специальности под руководством инструкторов, педагогов и вожатых. В мае министр обороны России Сергей Шойгу указал на высокую востребованность центров военно-патриотического воспитания «Авангард». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика