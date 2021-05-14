Шойгу указал на высокую востребованность центров военно-патриотического воспитания «Авангард»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране есть запредельная востребованность в центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», которые создаются в стране по поручению президента РФ Владимира Путина.

«У нас крайне высокая востребованность в таких центрах. Если не сказать - запредельная», - отметил Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

Первый такой центр создан Москвой и Московской областью. Его пропускная способность позволяет обучать там в течение года 36 тысяч человек, сказал министр.

«Есть уже первый опыт. Несколько помешала пандемия, чтобы вести более активно эту работу. Но уже первые наборы, которые прошли через центр, а там смены 600 человек, показали то, что есть крайне высокая востребованность в таких центрах», - сказал Шойгу.

По словам министра, центры «Авангард» с начала года посетили свыше 20 тысяч человек.