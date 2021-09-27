Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии

В Испании россиянин Данила Гагарин погиб, спасая свою знакомую из бушующего моря. Как рассказал отец погибшего Михаил, трагедия могла произойти из-за недостаточной физической подготовки девушки, которая решила спрыгнуть со скалы в воду, однако самостоятельно не смогла выбраться - в результате чего погибла вместе с Данилой.

«С этой скалы он (Данила. - Прим. ред.) с женой прыгали по очереди, друг друга снимали. Они регулярно приходили туда, когда волна поднималась. Прыгают, снимают друг друга, вылезают, все нормально. Но в этот раз волна была большая. Их подружка из спортзала увидела их и решила прыгнуть. Вынырнуть не может - Данила кинулся ее вытаскивать», - рассказал Михаил.

По словам отца, знакомая занималась в спортзале йогой - ей просто не хватило сил, чтобы выбраться. Из-за этого и произошла трагедия.

«Он ее почти вытащил, но, когда они были на камне, их волна мощная ударила об скалу. И все на этом кончилось», - заключил Михаил.

Ранее в абхазской Гагре туристку из Санкт-Петербурга с тремя детьми унесло в море. По данным МЧС, в результате инцидента погиб трехлетний мальчик, двоих детей удалось спасти.