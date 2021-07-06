В Гагре туристку с тремя детьми унесло в море, один ребенок погиб

Во время купания в абхазской Гагре туристку из Санкт-Петербурга с тремя детьми унесло в море. По данным МЧС, в результате инцидента погиб трехлетний мальчик, женщина считается пропавшей без вести. Двоих детей удалось спасти.

«В полдень во вторник в спасательное ведомство поступило сообщение, что российскую туристку из Санкт-Петербурга 1985 года рождения и троих ее детей унесло в море», - сообщает МЧС Абхазии в Facebook.

Пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лапия призвал туристов не купаться и не приближаться к морю во время шторма. По его словам, за три дня было зафиксировано четыре смерти из-за нарушения правил купания.

Ранее в Гагре утонул мужчина из Саратова, купаясь во время шторма. Происшествие разыгралось прямо на глазах других туристов, однако из-за сильного волнения на море они не смогли оказать помощь тонущему человеку.