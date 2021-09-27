Тигр откусил палец ребенку в крымском сафари-парке

В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребенку. По данным СМИ, инцидент произошел после того, как мать поднесла малыша к клетке с хищниками. Прокуратура региона организовала проверку.

«По поручению прокурора Республики Крым организована проверка исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан при предоставлении услуг в парке львов "Тайган"», - сообщила старший помощник прокурора Республики Крым по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Бирюк.

Ранее сообщалось, что амурский тигр загнал грибников на дерево в Приморье. По словам главы округа, животное охраняло своих детенышей.