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Тигр откусил палец ребенку в крымском сафари-парке

Алексей Курильченко
16:09 27.09.2021
Прокуратура организовала проверку после того, как тигр откусил палец годовалому ребенку в крымском парке.
© Видео: Прокуратура Республики Крым © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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В крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребенку. По данным СМИ, инцидент произошел после того, как мать поднесла малыша к клетке с хищниками. Прокуратура региона организовала проверку.

«По поручению прокурора Республики Крым организована проверка исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан при предоставлении услуг в парке львов "Тайган"», - сообщила старший помощник прокурора Республики Крым по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Бирюк.

Ранее сообщалось, что амурский тигр загнал грибников на дерево в Приморье. По словам главы округа, животное охраняло своих детенышей.

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