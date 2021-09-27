Грибники Приморья рассказали, как спаслись от тигра
Глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский передал «Звезде» слова грибников, которых загнал на дерево амурский тигр. По его словам, грибники видели не только взрослого хищника, но и его детенышей. Именно поэтому животное вело себя агрессивно - хищница защищала потомство от людей.
«Со слов грибников, они встретили тигра и залезли на дерево. У тигрицы, как потом выяснилось, было два тигренка. Минут 30-40 они просидели на деревьях. Тигрица бегала вокруг, порычала. И грибники вдалеке увидели двух тигрят. До этого, 20 июля, они встречали на том же месте тигрицу, но она была спокойна. Может быть, тогда она была без тигрят, после родила их и поэтому вела себя агрессивно - чтобы люди не причинили вреда ее детям», - рассказал Мосальский.
Ранее в соцсетях грибники опубликовали видео с дерева, на которое их загнала тигрица. На видео можно услышать, как рычит животное, бродя вокруг дерева. Грибникам удалось на несколько секунд запечатлеть хищника