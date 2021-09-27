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Участники заплыва в Геленджике рассказали о попадании нефти в волосы и глаза

Алексей Курильченко
13:20 27.09.2021
Участники массового заплыва в Геленджике «почернели» из-за попадания в нефтяное пятно из севшего на мель сухогруза.
Участники заплыва в Геленджике рассказали о попадании нефти в волосы и глаза
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Геленджике участники массового заплыва по Черному морю попали в нефтяное пятно. По загрязненной воде спортсмены проплыли километр. Маслянистая жидкость попала пловцам в глаза, на кожу и волосы. Маршрут заплыва пролегал рядом с севшим на мель сухогрузом, возле которого образовалось нефтяное пятно. Сообщается, что несколько дней назад неизвестные откачивали нефтепродукты с судна. Инспекторы «Росприроднадзора» зафиксировали при проведении работ нарушения.

«У нас были залеплены глаза, мы все чернющие. И я даже не знаю, сможем ли мы отстирать все эти вещи», - рассказала «Звезде» участница заплыва.

Ранее в вольерах дельфинария в Анапе появились нефтяные пятна. По словам ветеринарного врача Елены Михайловой, нефтяная пленка появилась только в дальних вольерах и не затронула центральные.

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