Участники заплыва в Геленджике рассказали о попадании нефти в волосы и глаза

В Геленджике участники массового заплыва по Черному морю попали в нефтяное пятно. По загрязненной воде спортсмены проплыли километр. Маслянистая жидкость попала пловцам в глаза, на кожу и волосы. Маршрут заплыва пролегал рядом с севшим на мель сухогрузом, возле которого образовалось нефтяное пятно. Сообщается, что несколько дней назад неизвестные откачивали нефтепродукты с судна. Инспекторы «Росприроднадзора» зафиксировали при проведении работ нарушения.

«У нас были залеплены глаза, мы все чернющие. И я даже не знаю, сможем ли мы отстирать все эти вещи», - рассказала «Звезде» участница заплыва.

Ранее в вольерах дельфинария в Анапе появились нефтяные пятна. По словам ветеринарного врача Елены Михайловой, нефтяная пленка появилась только в дальних вольерах и не затронула центральные.