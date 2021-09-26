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Москвичей предупредили о самой холодной ночи «старого» бабьего лета

Анна Назайкина
14:52 26.09.2021
В грядущую среду в ночное время температура воздуха может опускаться до нуля градусов, предупредил синоптик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» предупредил москвичей о самой холодной ночи «старого» бабьего лета в среду, 29 сентября.

«В среду будет самая прохладная ночь...На фоне малооблачной погоды будет наибольшее радиационное выхолаживание, что приведет к тому, что воздух в столице будет остывать до 0, +2 градусов, в Подмосковье до -1, +4», - сказал он.

В последующие ночи ожидается не ниже +2,+7 градусов, так как облаков инверсионного типа будет достаточно много, что, по словам специалиста, станет оберегающим от чрезмерного выхолаживания облачной «подушкой».

Кроме того, Тишковец рассказал, что со вторника инициатива начнет переходить к антициклону. Как минимум на неделю, рассказал синоптик, москвичей ждет сезон «старого» бабьего лета, когда будет преобладать относительно сухая, солнечная погода. Эксперт добавил, что такое бабье лето - это привычное явление, которое приходит в Европу на стыке сентября и октября.

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