Москвичей предупредили о самой холодной ночи «старого» бабьего лета

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» предупредил москвичей о самой холодной ночи «старого» бабьего лета в среду, 29 сентября.

«В среду будет самая прохладная ночь...На фоне малооблачной погоды будет наибольшее радиационное выхолаживание, что приведет к тому, что воздух в столице будет остывать до 0, +2 градусов, в Подмосковье до -1, +4», - сказал он.

В последующие ночи ожидается не ниже +2,+7 градусов, так как облаков инверсионного типа будет достаточно много, что, по словам специалиста, станет оберегающим от чрезмерного выхолаживания облачной «подушкой».

Кроме того, Тишковец рассказал, что со вторника инициатива начнет переходить к антициклону. Как минимум на неделю, рассказал синоптик, москвичей ждет сезон «старого» бабьего лета, когда будет преобладать относительно сухая, солнечная погода. Эксперт добавил, что такое бабье лето - это привычное явление, которое приходит в Европу на стыке сентября и октября.