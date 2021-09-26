Синоптики пообещали «золотую осень» в Центральной России

На следующей неделе антициклон принесет в центр Европейской России малооблачную погоду без осадков, и наступит «золотая осень». Об сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник хоть и облачно, но с просветами и дождь небольшой, местами. Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить», – заключил синоптик в беседе с РИА Новостями.

Вильфанд уточнил, что дневная температура будет держаться в районе 10-12 градусов, а ночью опускаться до 0-5 градусов. Также, по словам синоптика, есть вероятность осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе со «Звездой» рассказал, что погода в столичном регионе «решила исправиться» в конце сентября. Ожидается, что с 28-го числа будет солнечно и сухо, однако особого тепла ждать не стоит, подчеркнул метеоролог.