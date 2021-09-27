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ФАС потребовала у «Пятерочки» снизить цены на продукты в Калмыкии

Алексей Курильченко
15:39 27.09.2021
Федеральная антимонопольная служба требует у магазинов «Пятерочка» снизить цены на продукты в Черноземельском районе Калмыкии, где сеть занимает доминирующее положение.
ФАС потребовала у «Пятерочки» снизить цены на продукты в Калмыкии
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Калмыцкое управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) провело мониторинг региональных магазинов «Пятерочка», в ходе которого установлено, что в Черноземельском районе были завышены цены на морковь и капусту. При этом отмечается, что в регионе эти магазины занимают доминирующее положение.

«Калмыцкое УФАС России направило в компанию "Агроторг" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения - 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле», - сообщается на сайте ФАС.

Ранее московское областное управление Федеральной антимонопольной службы обязало магазины «Магнит» и «Пятерочка» снизить стоимость продуктов. По данным службы, стоимость хлеба, свинины и мяса кур более чем на 10% превышала цены, установленные в других городских округах.

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