ФАС обязала две торговые сети снизить цены на продукты в Подмосковье

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обязало магазины «Магнит» и «Пятерочка» снизить стоимость продуктов. Ранее специалисты ведомства обнаружили завышение цен на одни и те же группы продовольственных товаров в зависимости от рыночных долей торговых сетей.

Сообщается, что в тех муниципалитетах, где сетевые магазины занимают доминирующее положение, стоимость хлеба, свинины и мяса кур более чем на 10% превышало цены, установленные в других городских округах, пишет «Интерфакс».

На устранение выявленных нарушений УФАС отвела 10 дней. В противном случае будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.