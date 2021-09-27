Появились подробности госпитализации Явлинского в Москве

Основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь политика Игорь Яковлев.

Он подчеркнул, что сейчас Явлинский находится в одной из московских больниц и на некоторое время останется под наблюдением врачей. Яковлев заверил, что политик чувствует себя удовлетворительно.

«Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей», - сообщил пресс-секретарь.

Ранее член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин отмечал, что Явлинский находится у врача и скоро после приема планировал выйти на связь. При этом каких-то беспокойств по поводу тяжелого состояния у политика нет, сообщал член политкомитета партии.

В прошлом Явлинский перенес две операции на сердце: в 1998-м - в Германии, а в 1999-м - в США. Согласно результатам выборов в 2021 году, партия «Яблоко» не прошла в Госдуму.