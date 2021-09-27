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Сергей Митрохин рассказал о состоянии здоровья Явлинского

Светлана Иванова
12:26 27.09.2021
Политик находится у лечащего врача из-за проблем с сердцем, рассказал член политкомитета партии «Яблоко».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отправился к врачу из-за проблем с сердцем. При этом речи о госпитализации, как сообщили некоторые СМИ, нет. Об этом «Звезде» рассказал член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«У меня свои источники, по этим источникам, ничего такого серьезного нет, никакой госпитализации нет<…> Мне известно, что он сейчас находится у врача. Каких-то беспокойств по поводу тяжелого состояния нет. По моей информации, он находится у врача и скоро после приема у врача выйдет на связь», - сообщил Митрохин.

Он добавил, что недомогание 69-летнего политика вызвано проблемами с сердцем.

В прошлом Явлинский перенес две операции на сердце: В 1998-м - в Германии, а в 1999-м в США. Согласно результатам выборов в 2021 году, партия «Яблоко» не прошла в Госдуму.

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