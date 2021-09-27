Название должности мэра Москвы не изменится

Председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что внесенный в Госдуму законопроект по изменению названия должности губернатора на главу региона не предусматривает замену названия должности мэра Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и федеральных территорий. Об этом он, как один из авторов документа, сообщил ТАСС.

«Там (в законопроекте) есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование», - пояснил Крашенинников.

Законопроект предполагает, что «федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения».

С инициативой изменить название должности губернатора на главу региона в Госдуме выступил Андрей Клишас. Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству также уточнил, что законодательные органы субъектов Федерации не могут содержать в своих названиях основы наименований федеральных органов государственной власти.