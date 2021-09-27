В Госдуме выступили за замену названия должности губернатора на главу региона

В Государственную думу внесли законопроект, который предусматривает, что высшее должностное лицо региона должно иметь свое единственное название - «глава субъекта региона». С такой инициативой выступил один из авторов законопроекта, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа - "правительство субъекта Российской Федерации"», - заявил Клишас в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, Клишас уточнил, что законодательные органы субъектов Федерации не могут содержать в своих названиях основы наименований федеральных органов государственной власти.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за призывы к насилию в Интернете. В частности, речь идет о лишении свободы сроком на шесть лет.