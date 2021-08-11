«Нам повезло»: сотрудница анапского дельфинария оценила масштаб разлива топлива

Ветеринарный врач дельфинария в Анапе Елена Михайлова в беседе со «Звездой» прокомментировала информацию о том, что в вольерах появились нефтяные пятна после разлива топлива в Новороссийске. Она рассказала, что нефтяная пленка появилась только в дальних вольерах и не затронула центральные.

«Вчера утром мы пришли на работу, как всегда осматривали вольеры, и в дальних вольерах мы увидели масляные пятна. То есть, это и радужная пленка, и просто серая пленка на воде, которую видно. Она была только в крайних вольерах, в центральных вольерах – не было. И, соответственно, за акваторией дельфинария тоже было», – отметила Михайлова.

По ее словам, сотрудники дельфинария сразу достали абсорбирующие боны, нефтеуловители и установили их по периметру акватории.

«До животных это вещество не добралось, но, к сожалению, в море оно есть и в море оно никуда не делось», – добавила ветеринар.

Михайлова также сообщила, что нефтепродукты могут быть опасными для морских животных, например, морских котиков.

«Для морских котиков и других ластоногих, если им на шерсть попадает нефтепродукты, то, конечно, шерсть намокает, перестает удерживать воздух, соответственно, теплоизоляционная подушка продает и животное может переохладиться и замерзнуть. Неизвестно, как оно (пятно – Прим. ред.) скажется, в принципе, на всей экосистеме Черного моря», – уточнила она.

Михайлова добавила, что сотрудники дельфинария сразу позвонили в МЧС.

«Там сказали, что они в курсе, потому что это пятно идет то ли с Новороссийска, то ли с Абрау. И нам еще повезло, так как оно прошло мимо нас, слегка зацепив», – резюмировала ветеринар.

Инцидент с разливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Сразу после произошедшего в пресс-службе последнего заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

В Российской академии наук сочли изначально заявленный объем утечки заниженным. По мнению главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного, необходимо учитывать объемы утечки, которые до конца не известны. Но согласно данным спутниковых снимков Института космических исследований РАН, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров, что в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.