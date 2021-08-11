Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Нам повезло»: сотрудница анапского дельфинария оценила масштаб разлива топлива

Олеся Степакова
19:02 11.08.2021
По словам Елены Михайловой, нефтяная пленка появилась только в дальних вольерах и не затронула центральные.
«Нам повезло»: сотрудница анапского дельфинария оценила масштаб разлива топлива
© Фото: Виталий Тимкин, РИА Новости
Читайте нас на:

Ветеринарный врач дельфинария в Анапе Елена Михайлова в беседе со «Звездой» прокомментировала информацию о том, что в вольерах появились нефтяные пятна после разлива топлива в Новороссийске. Она рассказала, что нефтяная пленка появилась только в дальних вольерах и не затронула центральные.

«Вчера утром мы пришли на работу, как всегда осматривали вольеры, и в дальних вольерах мы увидели масляные пятна. То есть, это и радужная пленка, и просто серая пленка на воде, которую видно. Она была только в крайних вольерах, в центральных вольерах – не было. И, соответственно, за акваторией дельфинария тоже было», – отметила Михайлова.

По ее словам, сотрудники дельфинария сразу достали абсорбирующие боны, нефтеуловители и установили их по периметру акватории.

«До животных это вещество не добралось, но, к сожалению, в море оно есть и в море оно никуда не делось», – добавила ветеринар.

Михайлова также сообщила, что нефтепродукты могут быть опасными для морских животных, например, морских котиков.

«Для морских котиков и других ластоногих, если им на шерсть попадает нефтепродукты, то, конечно, шерсть намокает, перестает удерживать воздух, соответственно, теплоизоляционная подушка продает и животное может переохладиться и замерзнуть. Неизвестно, как оно (пятно – Прим. ред.) скажется, в принципе, на всей экосистеме Черного моря», – уточнила она.

Михайлова добавила, что сотрудники дельфинария сразу позвонили в МЧС.

«Там сказали, что они в курсе, потому что это пятно идет то ли с Новороссийска, то ли с Абрау. И нам еще повезло, так как оно прошло мимо нас, слегка зацепив», – резюмировала ветеринар.

Инцидент с разливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Сразу после произошедшего в пресс-службе последнего заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

В Российской академии наук сочли изначально заявленный объем утечки заниженным. По мнению главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного, необходимо учитывать объемы утечки, которые до конца не известны. Но согласно данным спутниковых снимков Института космических исследований РАН, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров, что в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:01 В стране и мире
Видео
«История зиждется на прошлых героях»: внук Королева осудил инцидент с памятником Гагарину на Сахалине
15:53 В стране и мире
Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию для помощи в тушении пожаров
13:54 В стране и мире
Видео
Росприроднадзору поручено оценить масштаб разлива нефтепродуктов у Новороссийска
14:43 В стране и мире
Видео
Шойгу рассказал, как связаны патриотизм и служение Отечеству
10:33 В стране и мире
Оператор сообщил о готовности морской части трубопровода «Северный поток - 2»
Популярное
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Видео
«Люди задохнулись»: потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.