В МВД сообщили об увеличении количества совершаемых мигрантами преступлений

В России иностранные граждане и лица без гражданства с января по август 2021 года совершили 24,7 тысячи преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. По данным ведомства, этот показатель увеличился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за январь-август 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (-8,0%), их удельный вес составил 77,8%», - говорится в документе на сайте МВД.

Отмечается, что количество совершенных в отношении иностранных граждан преступлений сократилось на 1,1% - сообщается о 10,3 тысячи эпизодов.

Ранее сообщалось, что МВД рассчитывает усилить контроль за находящимися в РФ мигрантами за счет внедрения IT-технологий. Ведомством был подготовлен соответствующий законопроект.