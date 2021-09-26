МВД планирует усилить контроль за мигрантами с помощью IT-технологий
Министерство внутренних дел рассчитывает усилить контроль за находящимися в РФ мигрантами за счет внедрения IT-технологий.
Ведомством был подготовлен законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил.
«Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности за счет более широкого внедрения современных информационных технологий», - уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
Законопроект прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития РФ.
В июле МВД разработало новый административный регламент для осуществления эффективного контроля за соблюдением правил деятельности трудовых мигрантов.
Из документа следовало, что контролеры вправе будут проводить внеплановые документарные и выездные проверки.