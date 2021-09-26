В стране и мире МВД планирует усилить контроль за мигрантами с помощью IT-технологий Виктория Ивашечкина Соответствующий законопроект прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития РФ. © Фото: Сергей Пивоваров РИА Новости Читайте нас на: Министерство внутренних дел рассчитывает усилить контроль за находящимися в РФ мигрантами за счет внедрения IT-технологий. Ведомством был подготовлен законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил. «Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности за счет более широкого внедрения современных информационных технологий», - уточнили в ведомстве, передает ТАСС. Законопроект прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития РФ. В июле МВД разработало новый административный регламент для осуществления эффективного контроля за соблюдением правил деятельности трудовых мигрантов. Из документа следовало, что контролеры вправе будут проводить внеплановые документарные и выездные проверки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика