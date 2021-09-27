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Турция заявила о намерении закупить дополнительную партию С-400 у России

Андрей Аркадьев
12:40 27.09.2021
В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы приобретает Анкара, у какой страны, на каком уровне, подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция заявила о намерении закупить дополнительную партию С-400 у России
© Фото: Минобороны России
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Анкара намерена закупить у Москвы дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400, заявил в интервью телеканалу CBS турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что вопрос о приобретении систем у России - это суверенное право Турции, которая не потерпит навязывания чужого мнения по этому вопросу.

О том, что Россия и Турция проводят консультации по поставке дополнительной партии С-400 сообщил еще в июле на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

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