Рособоронэкспорт подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии С-400
Проект должны подготовить в ближайшие месяцы, отметил генеральный директор компании Александр Михеев.
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Россия и Турция проводят консультации по поставке дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот проект завершим», - сказал он.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.