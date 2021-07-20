Рособоронэкспорт подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии С-400

Россия и Турция проводят консультации по поставке дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот проект завершим», - сказал он.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.