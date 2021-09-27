В Одинцово на трассе столкнулись две маршрутки и несколько легковушек

В Одинцовском районе на улице Маршала Бирюзова произошло ДТП. Две маршрутки и как минимум два легковых автомобиля столкнулись между собой. Об этом сообщается в сообществе «Типичное Одинцово» во ВКонтакте.

По показаниям очевидцев, в перевернувшейся маршрутке находились пассажиры, которых после ДТП вытаскивали через заднюю запасную дверь. При этом пострадал водитель одного из автомобилей. У мужчины перебинтована голова.

Ранее в Калининграде автомобиль въехал в автобусную остановку. В результате аварии пострадали девятилетний ребенок и женщина.