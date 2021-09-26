В Германии опубликовали первые результаты выборов в бундестаг

В Баварии, одном из немецких округов, по предварительным результатам ЦИК ФРГ на выборах в бундестаг лидирует Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 33,9% голосов. По сравнению с выборами в 2017 году, это на восемь процентов меньше, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную избирательную комиссию страны.

Ранее сообщалось, что по результатам экзитпола телеканала ARD, лидирует социал-демократическая партия Германии с 25,9%. Показатель Христианско-социального союза составляет 24,1%.

До этого стало известно между кем идет «основная схватка» на выборах в бундестаг. Главные соперники - преемник Меркель и соратник по партии Армин Лашет и его конкурент социал-демократ Олаф Шольц.