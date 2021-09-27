Эксперт рассказал о главных плюсах немецкого «меркелизма» в отношении России

Основные постулаты политического термина «меркелизм», появившегося накануне смены руководства Германии и названного в честь уходящего канцлера, заключаются в умении находить компромиссы и такие пути решения сложных вопросов, которые устраивают максимум участников переговоров. Об этом, говоря о будущем российско-германских отношений, рассказал в студии программы «Сегодня утром» на «Звезде» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов.

«Это культура компромисса. Здесь Ангела Меркель, как, пожалуй, никто из европейских, а может быть, и мировых политиков, обладала такими талантами находить общие точки зрения, находить точки соприкосновения между полярными мнениями. Это наследие политики компромиссов, политики центризма - то, что во многом сделало Германию такой, какой она является сейчас на мировой арене, и именно это наследие достанется преемнику Меркель», - сказал он.

Соколов отметил, что канцлер проводила политику, соответствующую времени, не отвергая мейнстримовые течения. Благодаря в том числе и этому отношение к Германии в мире и в России в частности такое, какое имеется на данный момент.

«Российско-германские отношения, несмотря на все вызовы, с которыми они сталкиваются, сохраняют свою устойчивость с точки зрения экономических, культурных связей, связей с точки зрения науки и образования. Очень важно понимать, что Ангела Меркель стремилась сохранить диалог, и это стремление, будем надеяться, передастся и преемнику», - заявил международник.

Соколов отметил, что именно политические действия в качестве первого лица государства ярче всего выражало культуру диалога Меркель и понимание важности международных отношений.

Ранее в Германии опубликовали первые результаты выборов в бундестаг. Так, в Баварии, по предварительным результатам ЦИК ФРГ, лидирует Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 33,9% голосов (это на 8% выше по сравнению с выборами в 2017 году). В целом же основная «схватка» идет между преемником Меркель Армином Лашетом и его конкурентом социал-демократом Олафом Шольцем.