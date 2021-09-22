В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за призывы к насилию в интернете

Законопроект о введении уголовного наказания за распространение в интернете информации, побуждающей к совершению насилия или причинению себе вреда внесли в Госдуму. С такой инициативой выступил Государственный совет Татарстана.

В документе говорится, что речь в том числе идет о лишении свободы на срок до 6 лет. Это максимальное наказание. Его можно получить в случае, если преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору или если такие действия повлекли причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия.

За размещение информации деструктивного характера в интернете Государственный совет Татарстана предлагает взимать штрафы (от 300 до 500 тысяч рублей). Другой возможный вид наказания - исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

В кабмине эту инициативу не поддержали, указав, что вышеописанные действия могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера и попадать под уже действующие статьи Уголовного кодекса.