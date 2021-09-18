В Новосибирске три человека сгорели в автомобиле, наехавшем на световую опору

Сегодня, 18 сентября, рано утром в Новосибирске произошло ДТП - автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся по проспекту Димитрова, врезался в световую опору и загорелся. Об этом сообщили в МВД.

Как отмечается, в результате аварии погибли три человека - водитель и два пассажира.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также личности погибших.